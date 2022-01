Te laat geïnformeerd over overname, FNV dient klacht in tegen Accell

De bond is maandagochtend op hetzelfde moment als de pers geïnformeerd. De ondernemingsraad Accell wist ook van niets. Masja Zwart van FNV Metaal noemt dat 'een slechte start'. In Nederland hoort bij dergelijke zaken overleg te zijn. Dat kan onder geheimhouding en dat is Accell 'even vergeten'.

Die geheimhouding staat in de gedragsregels die ze met elkaar en met de SER hebben afgesproken. Een bedrijf is daartoe verplicht en dat is hier niet gedaan, aldus Zwart. Werknemers hebben het recht tijdig te worden geïnformeerd, want het gaat over hun werk.

Waar komt de schuld te liggen?

De FNV wil graag van Accell weten wat precies de plannen zijn, met name hoe de financiering van de overname in elkaar zit. Wie gaat dat betalen en waar komt de schuld die dan wordt gemaakt, te liggen?