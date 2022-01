Femke Kok over de Spelen: "Ik dacht altijd al: daar wil ik ook staan"

Heb je al een idee wat je daar te wachten staat in China?

"Ik weet wel dat het volgens mij heel streng is. Ik ben heel benieuwd. Er mag volgens mij wel Chinees publiek bij zijn, dus dat zou wel heel mooi zijn. Ik laat het gewoon op me afkomen en dan zie ik het wel."

Maak je je daar ook druk over? Of zie je daar ook tegenop?

"Ik probeer me daar niet te druk over te maken, want ik weet ook dat het voor iedereen hetzelfde is. Het is ook al supermooi dat ze de Spelen nog organiseren met de coronacrisis van nu. Dus we gaan het zien."

Had je vroeger ook een favoriete schaatser?

"Ja, eigenlijk wel meerdere. Ireen natuurlijk, want die was altijd goed in alles. Maar ook die Koreaanse, Sang-hwa Lee. Van het wereldrecord, dat vond ik heel mooi. Haar techniek."