Campagne voor minder kunstlicht in gemeente Heerenveen

Zo zouden bijvoorbeeld de lampen in etalages 's nachts wel uit kunnen. In Heerenveen brandt, net als in andere plaatsen, nog veel licht. De gemeente heeft een kwart van de openbare verlichting al vervangen door led. Deze lampen gebruiken minder licht, wat regelmatig ter discussie zorgt, merkt Jan de Jong. Hij gaat in de gemeente Heerenveen over de verlichting.

"Mensen zeggen dan: 'Nu is het hier heel donker op straat.' Zo ondervinden ze dat, maar als we het uitleggen, zie je dat er op de weg wel voldoende licht is. Alleen dat we de lichtbron niet meer grote afstand zien, dat moet wennen."

Groene straatverlichting

Armaturen in kegelvorm verblinden en die worden zoveel mogelijk vervangen. En in buitengebieden komen steeds meer straatlampen met groen licht. Dat is minder storend voor de dieren.

"Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan vleermuizen en uilen, maar er zijn veel meer dieren die in de veiligheid van de duisternis opereren", zegt ecoloog John Melis. "We nemen steeds meer leefruimte van deze dieren weg door licht toe te voegen."

Paardenbak

Melis hoopt dat de grootste lichtvervuiling verleden tijd wordt door de campagne. "En dat de bevolking beseft dat bijvoorbeeld de hele nacht de verlichting aanlaten bij een paardenbak niet alleen energie kost, maar ook slecht is voor de natuur."

Het is ook het doel van de campagne om mensen bewust te maken, zegt wethouder Hedwich Rinkes. "We moeten met elkaar in gesprek over hoe belangrijk licht voor ons is. Op welke plekken willen we het hebben, hoe fel en op welke manier."

Vanaf maandag deelt Heerenveen online informatie en worden op straat onder andere posters verspreid. De campagne loopt eerst tot eind maart.