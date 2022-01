883 coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân, cijfers lopen nog steeds achter

Het RIVM en de GGD hebben al dagen moeite om alle coronameldingen te registreren. Daardoor is er in de afgelopen zeven dagen in onderrapportage van 46.000 meldingen. Er wordt gewerkt aan het inhalen van deze achterstand. Daardoor kunnen de cijfers erg schommelen.

Het gemiddelde aantal besmettingen over de afgelopen zeven dagen geeft een beter beeld. In Fryslân ligt dat dagelijks gemiddelde nu op 1.058 besmettingen. Zondag lag het nog op 1.074 besmettingen, een week geleden op 777.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):