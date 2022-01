Franse weddenschappen zijn redding Drafcentrum Wolvega

Volgens Sinnige begon het verhaal tien jaar geleden. "Frankrijk zocht landen waar ze koersen konden laten verrijden waarop mensen zouden konden wedden. Dan hoefden ze zelf geen prijzengeld beschikbaar te stellen. Zo kan het alleen maar winst opleveren."

Drie cent per euro

Van iedere euro die er in Frankrijk op de koers van Wolvega wordt ingezet, krijgt het Drafcentrum drie cent. "Vrijdag leverde ons dat 66.000 euro op", zegt Sinnige.

Wolvega staat er goed op bij de Fransen en daardoor is het Drafcentrum nog nooit zo succesvol geweest. "We zijn meerdere keren failliet geweest. Er was geen verdienmodel en nu draait de hele Nederlandse draf- en rensport om Wolvega", lacht een trotse Sinnige.