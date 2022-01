Rode knipperende lichten op windturbines kunnen uit

Vliegtuigen kunnen de systemen gebruiken om de windmolens te 'zien' in het donker. En dus hoeven ze niet meer te vliegen op de rode lampen. Onder andere Windpark Fryslân gebruikt de rode knipperende lampen. Deze gaan de hele nacht aan en uit en dat kan overlast voor omwonenden geven.

Een van de systemen maakt gebruik van een radarsysteem. Het tweede systeem maakt gebruik van transponders, de zenders waar vliegtuigen signalen uitzenden.

Kosten

Voor een windpark zijn de kosten van een radar- of transpondersysteem tussen de 60.000 en 100.000 euro. Het is niet duidelijk wie de nieuwe systemen gaat betalen.

Naar schatting tachtig windparken in Nederland hebben rode markeringsverlichting. Dat kan de komende jaren bijna verdubbeld worden, want er zijn nog zo'n 75 windparken in voorbereiding die wettelijk verplicht zijn om de knipperende lampen te installeren.