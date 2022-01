Filip Krastev komt niet meer in actie bij SC Cambuur

De middenvelder werd afgelopen zomer voor één seizoen gehuurd van het Belgische Lommel SK, maar vanwege het gebrek aan speelminuten komt daar nu al een eind aan.

De 20-jarige Krastev kwam in het afgelopen halfjaar in drie competitiewedstrijden in actie en droeg twee keer het geel-blauw in het bekertoernooi. Tegen de amateurs van Ajax maakte hij zijn enige treffer van het seizoen.