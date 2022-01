Raerd optimistisch over bouw goedkopere starterswoningen

Plaatselijk Belang Raerd zit nog altijd in een bemiddelingstraject met de gemeente en woningcorporatie Elkien over de bouw-impasse. Op 1 februari hebben ze weer een afspraak. Baukje van Vilsteren van Plaatselijk Belang heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt.

Huizen voor 220.00 euro

Het dorp wil graag betaalbare huizen voor starters. Er kwam een kink in de kabel toen Elkien de grond goedkoop schonk aan een commerciële bouwer. De huizen die deze willen bouwen, kosten 220.000 euro en dat kunnen jonge mensen in het dorp niet betalen. De huizen zijn duurder dan eerst vanwege de hogere materiaalkosten, volgens de bouwer.

Huizen voor 160.000 euro

Plaatselijk Belang heeft contact met een bouwer die het wel voor 160.000 euro kan doen en mogelijk nog goedkoper als ze de grond van Elkien eronder krijgen. Plaatselijk Belang wil namelijk ook de geschonken grond voor een zacht prijsje hebben. Met Elkien viel daar aanvankelijk niet over te praten en daarom is er mediation ingeschakeld. De gemeente moet nu kiezen tussen Elkien of het plan van Plaatselijk Belang Raerd, vindt Van Vilsteren.

Strijdbaar

Door corona zijn acties moeilijk te houden. Bewoners en jongeren in Raerd zijn en blijven strijdbaar. Totdat er een oplosssing is, blijven de protestborden staan op de bouwlocatie.