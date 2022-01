Vaccinoloog hoopvol over einde corona; verrassingen zijn niet uit te sluiten

En dat komt door de omikronvariant. Als die straks weg is, is er een hele tijd lang wijdverspreide immuniteit, en dat is mede te danken aan de vaccinaties en de vele besmettingen, zegt de WHO-directeur.

We zijn nog niet bij de uitgang van de tunnel, zegt hoogleraar vaccinologie Anke Hueckriede van de Rijksuniversiteit van Groningen. "Ik verwacht dat het aantal opnames nog zal stijgen. We zien omikron nu voornamelijk onder jongeren en onder kinderen."

"Die belanden normaliter niet in het ziekenhuis met een corona-infectie. Het is nog niet doorgezet tot de iets oudere leeftijdsgroepen, als dat gebeurt, zeker bij niet-gevaccineerden, verwacht ik nog wel meer ziekenhuisopnames."

Meer immuniteit

Ze denkt dat we nog wel vier weken moeten kijken hoe het zich ontwikkelt. "Daarna hoop ik dat we het ergste achter de rug hebben. Tegen de zomer hebben we deze variant zeker achter de rug. Hoe meer immuniteit er in de bevolking aanwezig is, hoe minder ernstig een infectie zal uitpakken."

Verrassingen over dit virus zijn volgens haar niet uit te sluiten. "Misschien komt er nog een variant, dat is niet te voorspellen."