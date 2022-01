F-35's vliegbasis Leeuwarden naar Bulgarije: 'Spannend, maar daar zijn we voor'

Vanwege de spanningen bij Oekraïne, waar een inval van Rusland dreigt, gaan de F-35's erheen. Ze moeten het land helpen bij de verdediging van het luchtruim van het NAVO-verdragsgebied.

"Sinds eind december zijn we klaar om te worden ingezet", zegt commandant Henk Doorten. "We kunnen doen waar we ons de afgelopen twee jaar op hebben voorbereid."

Quick Reaction Alert-taken

Ze gaan met twee toestellen, de derde F-35 gaat als reserve mee. "We gaan zogenaamde Quick Reaction Alert-taken uitvoeren." Volgens Doorten is het spannend omdat op de achtergrond de spanning tussen Oekraïne en Rusland speelt. Ze gaan er voorlopig twee maanden heen, april en mei.