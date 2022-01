Ellia Smeding mag naar de Olympische Spelen; maar haar coach moet thuisblijven

De bedoeling was eerst dat Ellia Smeding vorige week maandag, op 17 januari, te horen zou krijgen of ze wel of niet naar Peking mocht. Maar, het duurde en het duurde maar. En er kwam die dag geen duidelijkheid. "Ik zat de dagen af te tellen, want ik was heel gespannen", vertelt Smeding.

Het uitblijven van duidelijkheid had een grote invloed op het gemoed van Smeding. "Ik was niet heel gezellig meer op een gegeven moment. Gelukkig was Cornelius (Kersten, har freon, red.) er, hij stelde me gerust."

Toen het telefoontje kwam en ze hoorde dat ze op de 1.000 en 1.500 meter in actie mag komen in Peking, waren er tranen van blijdschap. "Ik had de hoop al opgegeven, want het duurde zo lang. Ik was zo blij en opgelucht na het verlossende woord."