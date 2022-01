Investeerders nemen voor 1,6 miljard euro Accell in Heerenveen over

Accell-topman Ton Anbeek spreekt van een belangrijke stap voor het bedrijf. Ook rept hij van betere carrièremogelijkheden voor personeel nu het bedrijf "een grote sprong voorwaarts" kan maken. Het bestuur van Accell staat dan ook unaniem achter de overname.

Accell heeft momenteel circa 3100 mensen in dienst, verspreid over vijftien landen. De fietsen en aanverwante producten van het bedrijf worden verkocht in meer dan tachtig landen. In 2020 verkocht Accell ongeveer 897.000 fietsen. Het bedrijf sloot dat jaar af met een omzet van 1,3 miljard euro. Het bedrijf is naar eigen zeggen Europees marktleider in e-bikes en de tweede grootste in fietsonderdelen en -accessoires.

KRR

Investeerder KKR stak eerder onder andere geld in de vakantieparken van Roompot, glasvezelplatform Open Dutch Fiber, parkeerdienstverlener Q-Park en softwareontwikkelaar Exact.