Kabinet praat over OMT-advies | WHO: einde pandemie in Europa mogelijk in zicht

Het uitgelekte advies van het OMT is dat alles weer open kan tot 20.00 uur. Het kabinet praat hier maandag over. Wat betekent dat voor poppodium Neushoorn in Leeuwarden? Een concert begint vaak op het moment dat ze nu zouden moeten sluiten. "Als ik heel eerlijk ben, is tot acht uur heel lastig, maar ook als we tot acht uur open mogen, zullen we ons best doen om iets moois neer te zetten", zegt Serge Hollander van het poppodium. Het tijdstip is te vroeg voor werkende mensen die ook nog moeten eten. "En dan zouden ze eigenlijk al bij ons moeten zitten."

De evenementensector heeft vooral behoefte aan perspectief. "Dat gejojo zijn we zat, ook al snappen we waarom het nodig is geweest. Het meest vervelende is als we weer teruggaan naar concerten met bijvoorbeeld 50 man of andere gradaties. We willen weten wanneer we volledig open kunnen, tot 24 uur met een normale capaciteit van het liefst 100 procent of 75 procent."