Een op de vier Friese meervleermuizen dreigt dakloos te worden

Dat zegt John Melis van John Melis Ecologie. Zijn ecologisch adviesbureau beheert nu ook een provinciaal meldpunt voor overlast door vleermuizen. Hij hoopt dat er geld komt om mensen te helpen om de vleermuisverblijven te behouden.

"Met de meervleermuis gaat het in Friesland minder dan in de rest van Nederland. Dat is jammer, want Friesland is een belangrijke provincie voor de meervleermuis. Hier zijn de meeste verblijven ontdekt. Als het daar slecht mee gaat, dan gaat het met deze endemische populatie heel slecht", zegt Melis.

"Natuur een handje helpen"

Het is echter niet zo dat er niets aan kan worden gedaan, vindt de deskundige.

Melis: "Ik denk dat er nu wel een besef ontstaat, ook bij de provincie, de gemeenten en de mensen zelf dat de natuur een handje geholpen moet worden om niet langer achteruit te gaan. Ik hoop ook op niet al te lange termijn dat er wat budget beschikbaar komt om de mensen die problemen hebben die soms heel makkelijk op te lossen zijn voor een beetje geld te assisteren."

Advies is nu ook al beschikbaar, maar dan kan er ook concreet worden doorgezet.