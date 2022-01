Berber Vonk stopt met marathonschaatsen

Vonk liep haar blessure op bij een marathon in Den Haag. Een schaats sneed door haar arm. Daarbij liep ze een snijwond op en een diepe snee in haar biceps, die was tot driekwart ingesneden. Haar slagader werd op 0,2 millimeter gemist.

Nog niet verwerkt

Vonk kondigt haar afscheid van de sport aan op Facebook. Ze zegt dat ze het ongeluk nog niet heeft verwerkt en dat ze te angstig is om de schaatsen nog eens onder te binden.

Vonk gaat wel door met inline-skeeleren.