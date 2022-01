Gouden muntfibula gevonden in Noardeast-Fryslân

De vinder wil de precieze plaats niet bekendmaken, zegt hij tegen RTV NOF. Het gaat om een middeleeuwse muntfibula of draaginsigne van een gouden munt: 'Koning Filips IV 1328-1350 Frankrijk'. Het is het eerste gouden exemplaar dat tot nu toe bekend is, zo vertelt Velt. Op de achterkant van de mantelspeld zit een versierd ankerkruis in zilverdraad.

Afweermiddel tegen heidense spreuken

De naaldvanger en naaldhouder zijn afgebroken. Dat kan de reden geweest zijn dat hij verloren is. Naar alle gedachten heeft het versierde kruis als afweermiddel gediend tegen de schadelijke uitwerking van heidense spreuken. "Het zal inderdaad geen toeval zijn dat de kruizen aan de achterkant aangebracht zijn, dus in de richting van de drager."

Het vermoeden bestaat dat het iets te maken heeft met de kruistochten. Dergelijke 'filigrain'-kruisen zijn ook te zien op de Arabische munt Hettinga van een eeuw eerder. Dat zijn ook munten die tot mantelspeld gemaakt zijn. Ze werden meegenomen op de kruistochten.

"Ik ben bang dat dit nu al de mooiste vondst is van 2022", vertelt Velt. Al zijn vondsten worden veiliggesteld in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Zondagochtend was hij alweer vroeg op pad met zijn metaaldetector, op zoek naar de verborgen schatten in de bodem van Noardeast-Fryslân.