Aris doet slechte zaken en verliest van Yoast United

Aris begon wel goed aan de wedstrijd en kwam met 2-7 voor, maar daarna was Yoast United effectiever. De ploeg uit Bemmel liep in het eerste kwart zelfs uit naar een voorsprong van elf punten (26-15).

In het laatste deel van het tweede kwart speelde Aris beter. De achterstand werd steeds kleiner en de ploegen zochten met 46-41 de kleedkamers op.

Meer dan twintig punten verschil

Na de rust bleek dat het niet het begin van een ommekeer was. Yoast United liep steeds verder uit. Het verschil was zelfs even twintig punten. Na 30 minuten stond er 74-61 op het scorebord.

Aris maakte er in het vierde kwart toch weer een spannende wedstrijd van. Het verschil was op een bepaald moment nog maar twee punten, maar aan het einde van de wedstrijd werd toch duidelijk dat Yoast United zou winnen. De eindstand was 94-83.

Topscorer

George Brock maakte de meeste punten voor Aris (17), gevolgd door Ryan Logan (16) en José Dimitri Maconda (14).