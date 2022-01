Friese professor: "Het RIVM laat zich adviseren door een te kleine groep"

"Het RIVM heeft zich laten adviseren door een te kleine groep. Voor een betere voorspelling kun je je beter baseren op verschillende modellen en dan het gemiddelde nemen. Zo wordt dat ook gedaan in Engeland. Zo worden de weersvoorspellingen voor de lange termijn ook gemaakt." De Vlas deed zijn uitspraken zondag in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân.

Meerdere modellen

De Vlas is in het begin van de crisis als deskundige veel betrokken geweest bij de modellering. Omdat er zoveel aspecten onbekend waren had dat ook gevolgen voor de modellen. "Die wiskundige formules kunnen nog zo goed zijn, ze blijven afhankelijk van de informatie die beschikbaar is om daar in te zetten. Het RIVM zou nu gebruik kunnen maken van meerdere modellen, maar doet dat amper."

Dat zou eigenlijk wel moeten, vindt De Vlas: "Als je het breder ziet, kun je het gemiddelde gebruiken en geef je ook een veel krachtiger beeld naar de mensen die de besluiten moeten nemen. Het RIVM werkt wel met verschillende scenario's, maar die komen van hetzelfde model. Daar zitten simplificaties in die invloed hebben op de uitkomst. Ik heb me er een beetje in verdiept en zou er heel graag met het RIVM over willen praten, zegt hoogleraar De Vlas.

Voorspellingen komen uit

De Vlas voorspelde twee jaar geleden al op de radio dat er een tweede golf aan zou komen en dat we wel twee jaar last zouden hebben van corona. Die beide voorspellingen zijn uitgekomen. Wat zijn nu zijn voorspellingen voor de toekomst? "We gaan corona niet meer kwijtraken."

De Vlas wil de omikronvariant nog niet een 'veredelde griep' noemen, maar die kant gaat het wel op. De immuniteit neemt echter ook af, ook bij twee vaccinaties en een booster. In die gevallen is men echter wel beschermd tegen ernstige ziekte. We weten niet wat voor varianten er allemaal nog komen, dus moeten we altijd waakzaam zijn.

Maar de tijd voor versoepelingen is nu wel aangebroken. We kunnen nu wel uitgaan van de ziekenhuisopnamen en niet van het aantal vastgestelde besmettingen. "Toch moeten we er voorzichtig mee omgaan en ook weer niet alles direct opengooien", zo waarschuwt De Vlas.