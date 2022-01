Michelle de Jong wint het NK sprint, volledig Fries podium

Na de eerste dag van het NK stond Ireen Wüst bovenaan, gevolgd door Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Helga Drost. De Jong zette de aanval in op Wüst door de tweede 500 meter te winnen in een tijd van 37,85.

Fledderus nu tweede

Wüst eindigde met 38,67 als achtste. In het klassement daalt ze daardoor naar de derde plaats. Fledderus verbeterde zich wat op haar tweede 500 meter (38,24). Daarmee is ze nu tweede. Drost was wat minder snel (38,57). Het betekent dat ze Dione Voskamp voor moet laten en ze nu vijfde is.

De ontknoping kwam op de tweede 10.000 meter. Fledderus haalde daarop een podiumplaats binnen, maar alle ogen waren gericht op Wüst tegen De Jong. Wüst kwam als eerste over de streep, maar bij haar rit hinderde ze De Jong. Wüst werd daarom gediskwalificeerd.

De Jong was daarmee Nederlands kampioen, gevolgd door Fledderus. Drost maakte het Friese podium compleet.