Podium uit zicht voor Reina Anema op NK allround

Op de laatste afstand van het NK allround rijden de acht best geklasseerde vrouwen. Dat betekent dat het toernooi voor Talsma en Westra erop zit. Anema zal nog wel in actie komen op de slotafstand, maar het podium is voor haar ver weg. Ze heeft een achterstand van meer dan twintig seconden op Conijn en meer dan vijftien seconden op Beune en Wijfje.

De mannen rijden zondag nog de 1.500 meter en de 10 kilometer.