Anema vierde op NK allround, De Boer geeft medaille uit handen

Bij de mannen is Marcel Bosker oppermachtig. Na de 5.000 meter op zaterdag was hij zondag op de 1.500 meter ook de snelste in 1.46,60. Tjerk de Boer zat daar echter dichtbij met 1.46,87.

In het klassement ging De Boer daardoor omhoog naar de tweede plaats. Voor de afsluitende 10 kilometer had hij een achterstand van meer dan negentien seconden op Bosker. De Boer verdedigde op nummer drie Beau Snellink een voorsprong van ruim vijf seconden.

De Boer daalt

Maar al snel zag het er niet goed uit voor De Boer op zijn vierde 10.000 meter ooit. In de slotrit haalde Bosker De Boer zelfs in. De Fries was ook minder snel dan Snellink (12.58,29 tegenover 13.54,24). Daardoor daalde De Boer in het klassement. Met 153.067 punten eindigde hij als vijfde.