Anema vierde op NK allround, De Boer dichtbij medaille

1.500 meter

De overwinning op de 1.500 meter bij de vrouwen ging in 1.55,90 naar Joy Beune. Merel Conijn eindigde als tweede voor Melissa Wijfje. Reina Anema eindigde op die afstand vierde. Het gat met Wijfje was meer dan een seconde. De schaatsster uit Gorredijk finishte in 1.57,73. Andere Friezinnen Kim Talsma (twaalfde) en Sanne Westra (vijftiende) eindigden op grote afstand van het podium.

Op de 5.000 meter schaatsten de acht best geklasseerde vrouwen. Dat betekent dat het toernooi voor Talsma en Westra er al op zat voor die afstand.