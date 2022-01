Lege bedden bij Noorderbreedte kost de zorggroep mogelijk miljoenen

Noorderbreedte heeft vijftien verzorgingstehuizen, bijvoorbeeld Abbingahiem en Erasmushiem in Leeuwarden en Nieuw Toutenburg in Noardburgum. Momenteel blijven zo'n zestig tot tachtig bedden van de zorggroep leeg, op een totaal van 1260 bedden. Het gaat dus om zo'n 6 procent.

De leegstand in de verzorgingshuizen worden veroorzaakt door de coronacrisis. Ouderen die anders in aanmerking kwamen voor een plek in het verzorgingshuis zijn overleden. Nieuwe bewoners twijfelen ook om naar het verzorgingshuis te gaan, omdat bij de eerste lockdown familie en vrienden niet op bezoek mochten komen vanwege de coronaregels.

"Zorgelijk en uitzonderlijk"

"We gaan er niet vanuit dat dat heel lang gaat duren. We gaan in de loop van dit jaar wel weer bedden vullen", zegt manager Michiel Hoek. Niet op alle locatie is leegstand; op sommige plekken is er zelfs een kleine wachtlijst. Toch noemt Hoek de leegstand "zorgelijk en uitzonderlijk".

Als de leegstand wel langer aanhoudt, komt er dit jaar namelijk minder geld binnen bij Noorderbreedte. Hoek: "Wat dat betekent, is dat we minder ruimte hebben om te blijven investeren in mooie voorzieningen, en dat we minder ruimte hebben om personeel in te zetten."

Toch benadrukt Hoek dat het personeel bij Noorderbreedte kan aanblijven. "We zijn heel blij met alle mensen die we hebben. We zullen ook gewoon mensen blijven aannemen. We moeten alleen wel voorzichtig zijn met hoe we dat inzetten."