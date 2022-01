"Seksueel overschrijdend gedrag altijd de schuld van degene die de grens overgaat"

Wat moet de omgeving, bijvoorbeeld een werkgever, doen?

"Vaak zijn die protocollen er wel, maar dat ligt in een kast en leeft niet echt. Wat belangrijk is, is dat er een cultuur en uitstraling komt van hoe je met elkaar omgaat. We zitten niet zomaar aan elkaar. Een document is hartstikke mooi, maar als dat in een la ligt en je doet er niets mee, dan schiet het niet op."

John de Mol zei bij BOOS dat vrouwen het 'kennelijk niet hardop durven te zeggen', Klopt dat?

"Het probleem is juist: als het je overkomt, dan is het zeggen en melden het moeilijkst. Heel vaak zit je met schuldgevoelens, denk je 'ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan' of 'ik zal het wel uitgelokt hebben'. Het is nooit jouw schuld. Het is altijd de schuld van degene die de grens overgaat. Die had moeten checken: is dit oké?