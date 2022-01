Jansen mist strijd bij Heerenveen: "Het was heel matig"

Na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 verlies) is Jansen vooral ontevreden over één aspect. "Waar ik enorm van baal, is dat ik de strijd heb gemist. De eerste helft was heel matig."

Kwaliteitstekort

Volgens Jansen heeft zijn ploeg al langere tijd problemen, bijvoorbeeld bij het maken van doelpunten. Bovendien werd de beste speler van Heerenveen, Joey Veerman, in de winter verkocht aan PSV.

"Die vervang je niet zomaar. Hij was heel belangrijk en daar was het spel ook op afgestemd. Dus dan valt er wel heel veel weg", zegt Jansen. De trainer vindt dat zijn ploeg op dit moment op sommige plaatsen gewoon kwaliteit tekortkomt.

Jansen gaat maandag met de club in gesprek over zijn toekomst bij Heerenveen.

Kansjes

Middenvelder Siem de Jong was na afloop van de wedstrijd wat milder. "We hebben een paar kansjes gecreëerd. Het is jammer dat het dan net niet goed valt."