Cambuur pakt verdienstelijk punt op bezoek bij AZ

Na de rust had Cambuur het moeilijker. Of misschien beter gezegd: was de druk van AZ groter. Even, Pavlidis en Jordy Clasie probeerden het allemaal, maar zij misten allemaal de goede richting of de Cambuur-defensie kon de bal tot corner verwerken.

Toch liet ook Cambuur nog wat zien. Invaller Michael Breij was uit het niets dicht bij de 0-1, maar doelman Peter Vindahl Jensen voorkwam dat.

Opportunistischer en gevaarlijker

Langzaam maar zeker werd het spel van AZ opportunistischer. Invaller Albert Guðmondsson vond na 70 minuten een andere invaller, Thijs Oosting. Die nam de bal knap aan en schoot uit de draai naast.

AZ werd gevaarlijker en gevaarlijker. De grootste kans was tien minuten voor tijd voor Dani de Wit. Na een voorzet van Yukinari Sugawara nam hij de bal wat gelukkig mee, maar toen stond hij zomaar oog in oog met Stevens. De bal stuitte op en van dichtbij kopte De Wit: Stevens verwerkte 'm tot corner, die niets opleverde.

30 punten

Met het gelijkspel komt Cambuur op 30 punten uit 20 wedstrijden. De Leeuwarders staan voorlopig op de zevende plaats.