Dramatische nederlaag LDODK in Driebergen

De strijd om de bovenste drie plaatsen is zeer spannend. Achter favoriet Fortuna strijden Blauw Wit, KZ en LDODK met zijn drieën om twee plekken in de kampioenspoule. De drie ploegen hebben na zeven duels acht punten. De wedstrijd tussen Blauw Wit en KZ is vanwege coronaperikelen bij de Amsterdammers uitgesteld naar dinsdag 1 februari.

Dramatische eerste helft

LDODK speelde zaterdag, niet voor het eerst dit seizoen, een slechte eerste helft. Aanvallend werd een laag schotpercentage gehaald, terwijl Dalto bovengemiddeld doelpunten maakte. Met name de vrouwen van Dalto waren op dreef met zeven goals na 18 minuten. Dalto stond toen met 10-6 voor. Voor de rust liep de ploeg uit Driebergen zelfs uit naar vijf goals verschil: 14-9.

Comeback komt te laat

In de tweede helft leek LDODK terug te komen. Met name Marjolijn Kroon was op dreef. Als enige speler van de Friezen haalde ze een hoog schotpercentage en ze werd topscoorder met tien goals.

Het was niet genoeg voor de winst, want Dalto bleef steeds aan de goede kant van de score. Halverwege de tweede helft kwam Dalto zelfs op 22-16. Femke Faber kwam toen in de ploeg bij LDODK en scoorde twee keer. De slotfase werd zo nog zeer spannend.