Nieuwe tik voor sc Heerenveen: thuisnederlaag tegen hekkensluiter

Trainer Johnny Jansen was niet blij met wat hij in de eerste helft zag en greep hard in. Hij bracht Lucas Woudenberg, Ibrahim Dresevic en Filip Stevanovic foar Kaib, Musaba en Anas Tahiri.

Het eerste gevaar na de rust kwam echter van PEC. Darfalou werd goed vrijgespeeld, maar hij stuitte op Mous. Twee minuten later moest Mous weer in actie komen na een hard schot van Mustafa Saymak.

Veerman doet het niet

Henk Veerman kwam in de hele eerste helft niet in het spel voor, maar in de 54ste minuut had hij moeten scoren. Halilovic kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en legde de bal goed breed op Veerman, maar recht voor het doel maakte de Volendammer het Lamprou niet moeilijk genoeg.

PEC nam daarna de regie weer over. Invaller Gervane Kastaneer zag dat zijn doelpunt werd afgekeurd en even later kopte Darfalou maar net naast.

In de slotfase gebeurde niet zoveel meer. PEC Zwolle hoefde niet meer en Heerenveen kon niet meer. Eindstand: 0-1. Heerenveen staat nog steeds tiende in de eredivisie met 25 punten.