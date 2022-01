Doodskist bij demonstratie tegen houtkachels in Leeuwarden

Het gaat om de actiegroepen Stop Houtrook Nu en Friezen voor Frisse lucht, die in het centrum van Leeuwarden de aandacht wilden trekken. Daarvoor hadden ze een doodskist mee, om uit te beelden dat houtrook dodelijk is.

Wat de groepen betreft moet er daarom een verbod op houtstook komen.

Volgens onderzoek komen er veel meer schadelijke stoffen vrij bij het stoken van hout als bij het gebruik van een Cv-ketel. Organisaties zoals Milieucentraal denken dat het met voorlichting en goed hout mogelijk is om op een verantwoorde manier te stoken.

Weerstand in de raad

Het Leeuwarder raadslid Petra Vlutters (GroenLinks) kreeg een rampbrief overhandigd bij de demonstratie. Ze denkt ook dat er genoeg bewijs is dat houtkachels schadelijk zijn, maar merkt toch veel weerstand tegen maatregelen in de raad.

Zelf ziet Vlutters het liefst een verbod op houtstook in woonwijken, haar partij is daarover nog verdeeld. Met schriftelijke vragen wil de partij uitzoeken wat de gemeente kan doen om schadelijke effecten van houtstook te verminderen. Vlutters is niet bang voor weerstand: "Je weet gewoon dat het beter is om niet te doen dan wel te doen."