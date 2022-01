Bianca Bakker herhaalt kunststukje: marathonwinst in Eindhoven

Het was een wedstrijd waarin regelmatig vrouwen probeerden om weg te komen op het zware ijs, maar succesvolle ontsnappingen waren er niet.

Lisa van der Geert trok de eindsprint aan, bleef ook lang op kop, maar werd in de laatste bocht binnendoor ingehaald door Bakker. Die gaf haar voorsprong niet meer weg. Achter Bakker en Van der Geest werd Brit Qualm derde.

Bakker had niet gedacht dat ze haar prestatie van een week geleden kon herhalen. "Ik weet dat hij is in Heerenveen me ligt", zegt ze voor de camera van schaatsen.nl. "Dat is snel ijs, daar kan ik het makkelijker dicht rijden. Hier is het superzwaar, ik had niet verwacht dat het een massasprint zou worden."

Harm Visser derde

Bij de mannen won Gary Hekman een wedstrijd die qua verloop op die van de vrouwen leek. Wel rijders die probeerden weg te komen, maar niemand die het lukte. In de massasprint was Hekman net iets sneller dan Sjoerd den Hertog. Beste Fries was Harm Visser uit De Westereen op de derde plaats.