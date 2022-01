Titus Brandsma Huis weer open: "Plek van ontmoeting en bezinning"

De pastorij van de Sint-Bonifatiuskerk is gemoderniseerd. Kortgeleden was het niet meer dan een opslaghok van de parochie, nu is het een pronkstukje. De verbouwing van anderhalf miljoen euro moet voor een deel terugverdiend worden door de verhuur van nieuwe appartementen op de tweede verdieping. Ook de provincie betaalde een deel, met de gedachte dat de hele buurt van het Titus Brandsma Huis kan profiteren.

Naambord onthuld

Het Titus Brandsma Huis werd vrijdag door pastoor Bert van der Wal ingezegend. Gedeputeerde Klaas Fokkinga onthulde het nieuwe naambord boven de ingang van het huis.

Op dit moment wordt de laatste hand nog aan het gebouw gelegd. Het idee is dat het huis een ontmoetingsplek wordt voor mensen in de buurt. Bestuurslid Frans Jansen van de St. Vitusparochie: "Dat ze hier allemaal binnen kunnen komen voor een kopje koffie en een praatje."

Voor architect Thomas Steenstra van Adema Architecten in Dokkum was het een feest op aan het monumentale pand te werken: "Heel bijzonder natuurlijk, om dit pand te revitaliseren tot een plek van ontmoeting en bezinning in de stad."

Het gebouw werd eerder gebruikt als hospitaal. De laatste jaren was het erg verwaarloosd, en diende het als opslaghok van de parochie. Steenstra heeft geprobeerd om de geschiedenis te laten zien in het ontwerp. Het meest trots is hij op de draaitrap. "Bij de oorspronkelijke oplevering liep die trap tot in het souterrain. In de tijd is die weggehaald, maar we hebben hem nu teruggeplaatst."