Natuurminister maakt kennis met het Wad

Zoiets heet met dure woorden een 'beleidskader natuur'. Dat komt erop neer dat de politiek duidelijk maakt wat nodig is om de natuur in het Wad er weer bovenop te helpen en verder te beschermen. Want dan weet je ook wat er aan economische activiteiten mogelijk is.

Geen onrust meer

Die duidelijkheid vindt de minister "ontzettend belangrijk". Nu moet elke keer apart worden gekeken wat wel en niet kan. Dat geeft regelmatig ophef en soms komt de rechter er ook nog aan te pas. Die onrust wil de minister niet meer: "Ik denk dat dat ook de rust geeft die dit mooie Waddengebied verdient."