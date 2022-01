Michelle de Jong gedeeld aan kop na eerste afstand NK sprint

Bij beide schaatssters stond er na de eerste afstand van het toernooi 38,15 op de klok. Voskamp was twee duizendsten van een seconde sneller.

Weer 0,17 daarna werd Marrit Fledderus (Sint Nicolaasga) derde en vlak daarachter zat Helga Drost (Akkrum). Ireen Wüst (Heerenveen) werd zevende, Letitia de Jong (Feanwâlden) twaalfde.

Eén WK-ticket

Later op de middag rijden de vrouwen nog de 1.000 meter. De winnaar van het NK sprint krijgt een ticket voor het WK sprint, dat in maart in Hamar (Noorwegen) wordt gehouden.

Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting pakten vorig jaar de medailles op het NK sprint. Zij doen dit jaar niet mee.