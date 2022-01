Antoinette de Jong langer bij Jumbo-Visma

In een persbericht zegt De Jong dat ze heel graag bij het team wilde blijven. Ze is daarom blij dat Jumbo-Visma haar een contractverlenging geeft.

Naar de Olympische Spelen

De Jong denkt dat ze nog veel kan leren van trainer Jac Orie. "Jac is de eerste trainer die ziet hoe ik mij ontwikkel. Hij wil voor iedereen het beste en steekt veel tijd in individuele schema's." Dat levert bij De Jong resultaat op, want ze heeft zich op vier afstanden geplaatst voor de Olympische Winterspelen komende maand in China.

Naast goed presteren op de Winterspelen heeft ze nog een ander doel voor ogen: "Ik zou heel graag wereldkampioen allround willen worden."