HEA! De drieling in Warten

De familie Peenstra uit Warten kreeg in 2008 een drieling. Ze hadden ook al drie kinderen, dus dat werd een drukte van belang. HEA! was er in 2008 en 2009. Anne, Hinke en Eeuwe maakten het toen goed. Het gezin Peenstra kijkt terug op een drukke periode, maar je zit erin en gaat gewoon door. In 2022 is het nog altijd veel geregel met alle kinderen en hun planningen. Vader en moeder voelen zich wel eens een taxichauffeur, maar ze redden zich goed.