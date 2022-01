Talma en Anema moeten na 500 meter in achtervolging op NK allround

Anema uit Gorredijk reed op de 500 meter 40,96. Daarmee was ze 1,63 seconden langzamer dan de winnares bij de vrouwen Elisa Dul, die tot 39,33 kwam.

De tweede plaats was in 39,35 voor Gioya Lancee en de derde plaats ging met 39,45 naar Merel Conijn. Kim Talsma uit Grou was met 40,69 de beste Friezin. Sanne Westra uit Drachten werd dertiende met een nieuw persoonlijk record van 40,99.

WK-ticket

Op het NK is nog een startbewijs voor het WK allround te verdienen. Titelverdediger Antoinette de Jong uit Rottum doet niet mee aan het NK, omdat ze al zeker is van het WK en zich graag wil voorbereiden op de Olympische Spelen, komende maand.

Later op zaterdag staat de 3.000 meter voor de vrouwen op het programma. Daarop moet Anema nu bijna tien seconden goedmaken op klassementsleider Dul.