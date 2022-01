Anema zevende na eerste dag NK allround, Tjerk de Boer vijfde

Anema uit Gorredijk reed op de 500 meter 40,96. Daarmee was ze 1,63 seconden langzamer dan de winnares bij de vrouwen Elisa Dul, die tot 39,33 kwam.

De tweede plaats was in 39,35 voor Gioya Lancee en de derde plaats ging met 39,45 naar Merel Conijn. Kim Talsma uit Grou was met 40,69 de beste Friezin. Sanne Westra uit Drachten werd dertiende met een nieuw persoonlijk record van 40,99.

Tijd goedmaken

Op de 3.000 meter moest Anema bijna tien seconden goedmaken op Dul. Met 4.05,20 werd de Friezinne uiteindelijk derde, maar ook Dul noteerde een goede tijd. Ze reed een nieuw persoonlijk record van 4.08,24.

De winst op de 3.000 meter ging naar Joy Beune in 4.04,51. Merel Conijn werd tweede in 4.05,07 en pakte daarmee de leiding in het klassement.

Westra reed ook op deze afstand een persoonlijk record: 4.27,29. Daarmee werd ze zeventiende. Kim Talsma reed 4.17,90 en eindigde daarmee als dertiende.