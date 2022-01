Gestolen auto crasht op oprit Wâldwei by Leeuwarden, één gewonde

Het ongeluk vond plaats om ongeveer kwart over negen. De auto reed rechtdoor in een bocht. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter werden opgeroepen vanwege het ongeluk. De brandweer heeft de persoon eruit gehaald. Daarna is de gewonde overgebracht naar het ziekenhuis. De oprit is een tijdje afgesloten geweest

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Een wijkagent in Leeuwarden twitterde eerder zaterdagochtend om uit te kijken naar een zilverkleurige gestolen Ford Ka. , Later werd bevestigd dat de gecrashte auto de gestolen auto was.