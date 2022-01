Bronnen Den Haag: 'OMT adviseert heropening horeca- en cultuursector tot 20.00 uur'

Het Outbreak Management Team zegt dat het verantwoord is om de maatschappij tot 20.00 uur te heropenen. Dat zeggen bronnen in Den Haag tegen NRC. Het kabinet is van plan dit advies te volgen, maar heeft nog twijfels over de sluitingstijd van 20.00 uur. Mogelijk komen er uitzonderingen voor theaters en publiek bij sportwedstrijden, of verschuift de verplichte sluitingstijd naar 22.00 uur.

De heropening zal wel plaatsvinden onder strenge voorwaarden, zeggen de bronnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beperkt aantal bezoekers, het gebruik van coronatoegangsbewijzen en verplichte zitplekken.

Maandag overlegt het kabinet over het advies van het OMT. Dinsdag maken premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid op een persconferentie bekend wat de nieuwe coronaregels zijn.