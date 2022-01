Omrop TIP: de dromen van Jan Machientje

Tragiek



Filmer Henk Penninga filmde het kunstwerk in actie toen het in 1978 gerestaureerd werd. Ook een van de restaurateurs, Hans Rooij, geeft acte de présence in de Fryslân DOK. Kunstenaar Gerrit Terpstra liet zich inspireren door Jan Elzinga. Friedell Derksen van Museum Speelklok in Utrecht vertelt de geschiedenis van dit soort 'automaten'.

Zwart-wit-animaties van René Toldt maken de film tot een prachtig kijkverhaal met de nodige tragiek. Want latere uitvindingen van Elzinga's hand krijgen geen voet aan de grond. Hij slijt uiteindelijk zijn dagen als klokkenmaker in het dorpje Wirdum en overlijdt op 65-jarige leeftijd.