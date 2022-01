Maarten Goudzwaard naar de Tweede Kamer: "Geen spijt van overstap naar JA21"

Goudzwaard zit vanaf 11 maart vier maanden in de Tweede Kamer. Hij vervangt tijdelijk Nicky Pouw-Verwij, die met kraamverlof gaat.

Na de verkiezingen was er net geen zetel voor hem, omdat hij net te laag om de lijst stond. Nu mag hij dus toch even naar Den Haag. Tijdelijk, al heeft een vast Kamerlidmaatschap ook wel wat. "Dat lijkt me fantastisch."

Combineren

Goudzwaard combineert het Kamerlidmaatschap met het lidmaatschap van de Friese Provinciale Staten. "Het wordt een zeer drukke periode: werkweken van 60-70 uren." Maar het is niet voor niets, want als Goudzwaard zijn zetel in de Staten opgeeft, gaat deze naar Forum voor Democratie.