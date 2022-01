Drie jongens gewond bij botsing tegen boom en hek nabij Hurdegaryp

Een jongeman van 19 jaar uit de gemeente Leeuwarden en een 18-jarige jongen uit Tytsjerksteradiel zijn met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen moest naar het UMCG in Groningen, de andere naar het MCL in Leeuwarden. De derde, een jongen van 16 jaar uit Tytsjerksteradiel, kwam er met lichte verwondingen vanaf. Hij is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half twee 's nachts. De auto raakte in de slip, waarna de botsing volgde.