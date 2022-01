Drie gewonden na botsing tegen boom en hek bij Hurdegaryp

Twee van de drie inzittenden zijn met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen moest naar het UMCG in Groningen, de andere naar het MCL in Leeuwarden. De derde persoon kwam er met licht verwondingen vanaf. Deze is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats tegen half twee 's nachts. De auto raakt in de slip, waarna de botsing volgde.