Heerenveen-verdediger Van Ewijk: "Ik wil absoluut niet lager eindigen dan tiende"

De verdediger van sc Heerenveen zegt dat de sfeer in de groep goed is, ondanks twee verliespartijen in de afgelopen week. "De stemming is nog altijd goed en positief. We weten dat we een goede ploeg hebben en dat moeten we tegen PEC Zwolle weer laten zien. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik wil er niet al te veel woorden meer aan vuil maken. De focus ligt nu op PEC Zwolle."