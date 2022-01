Flyers in zes sterke minuten voorbij taai Mechelen

In de play-offs van de BeNe League spelen alle acht teams in de kwartfinales (best of three). De bovenste vier ploegen hebben thuisvoordeel.

De nummer 1 begint thuis tegen de nummer 8, de nummer 2 tegen de nummer 7, enzovoort. De UNIS Flyers staan op de vierde plaats en treffen mogelijk Geleen of Mechelen.