Nederland biedt excuses aan UNESCO aan om het Wad

Daarnaast maakt Nederland ook excuses voor de late reactie op twee brieven met zorgen over dit en andere voorgenomen activiteiten in het Wad als UNESCO-werelderfgoedgebied. Dat schrijft de permanente vertegenwoordiger bij UNESCO van Nederland, ambassadeur Hans Wesseling.

Brief met vragen

Nadat er vanaf Schiermonnikoog en door de Waddenvereniging bij UNESCO alarm werd geslagen over de komst van een stroomkabel door Schiermonnikoog, de gaswinning bij Ternaard en de zoutwinning in het Westelijke Wad, stuurde de organisatie in mei van afgelopen jaar een brief met vragen hierover naar Nederland.

Omdat daar geen reactie op kwam, kwam er in november nog een brief achteraan waarin UNESCO aankondigde Nederland in het strafbankje te zetten bij het eerstvolgende overleg. Er werd een reactie geëist voor 15 januari van dit jaar.

Vanwege het aantreden van het nieuwe kabinet kreeg Nederland nog wel even uitstel, maar de brief met antwoorden is nu wel verstuurd.

Ternaard

In de brief en ook in antwoorden op Kamervragen door minister Christianne van der Wal-Zeggelink laat het kabinet weten de procedures aangaande de gaswinningsplannen bij Ternaard door te zetten. De NAM moet wel hier en daar wat informatie aanvullen en in maart volgt een definitief besluit.