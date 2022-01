Ondernemers bieden gemeente plan aan voor uitbreiding vliegveld Drachten

Over het plan zelf is Hartogh Heys positief, maar dit moet nog besproken worden in de gemeenteraad en hij weet niet hoe het daar valt. "Ik weet dat bijvoorbeeld de opvattingen in de gemeenteraad gaan van: 'stop maar met het vliegveld' tot enthousiasme over het vliegveld. Daartussen beweegt het zich." Het is dus nu wachten op een reactie van de raad.