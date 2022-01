Heerenveen-trainer Jansen over slechte week: "Daar voel ik mij verantwoordelijk voor"

De competitie gaat zaterdag voor sc Heerenveen verder met de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Die ploeg staat onderaan, maar met een nieuwe trainer en wat nieuwe spelers en de winst op Willem II lijken ze er weer in te geloven.



Jansen: "Zij hebben afgelopen week de bekerwedstrijd ook verloren. Maar ook dit wordt weer een lastige pot. Zij hebben het systeem veranderd. Ze hebben er een paar spelers bijgekregen en er zit veel enthousiasme en opportunisme in de ploeg. We moeten echt weer aan de bak".

Fitte selectie

De selectie van sc Heerenveen is zo goed al volledig fit. Nicolas Madsen is weer terug. Alleen Arjen van der Heide is nog geblesseerd. Nieuwe aanwinst Sydney van Hooijdonk zal er zaterdag nog niet bij zijn. Er moesten vrijdag nog wat formaliteiten worden afgerond.

Volgens Johnny Jansen is Van Hooijdonk echter wedstrijdfit en als hij komt is hij ook inzetbaar. Hoe de pikorde er dan in de spits uit zal zien, laat de trainer in het midden. Hij is blij dat de nieuwe spits er is. sc Heerenveen zoekt nu nog wel een middenvelder.