Ireen Wüst zet Friese ploeggenoten in de mooie mannenposters

Femke Kok zit al sinds het olympisch kwalificatietoernooi van eind december in quarantaine met haar vader en moeder. "Zij werken nu alle twee thuis en wij komen eigenlijk nergens. Het is thuis zitten, naar Thiald om te schaatsen, daar even eten en weer naar huis. Het is wel heel fijn dat zij dat voor mij kunnen doen. Dat is beter dan in een hotel."

De coronasituatie

Wüst is helemaal klaar met de situatie. "Ik ben blij dat ik na de Spelen mijn sociale leven weer kan op pakken. Familie en vrienden weer mag knuffelen." Daarnaast heeft ze ook wel zin om naar China te reizen.

Michelle de Jong: "Ik zie bijna niemand. Ik woon met een teamgenoot, met mijn vriend. Zo nu en dan zie ik mijn ouders, maar die zien ook bijna niemand. Ik zie Antoinette eigenlijk ook niet. Zij zit natuurlijk in een andere ploeg en in een ander hotel. Dus dat is wel apart."