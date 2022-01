Piet Paulusma benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau: "Het doet veel met me"

Onder luid applaus werd Paulusma binnengehaald. Het was een grote verrassing omdat hij dacht dat hij voor een lezing was uitgenodigd. Het lintje werd opgespeld door Lume Paulusma, de tweelingbroer van Piet.

"Werk voor mij heel gewoon"

"Het doet veel met me", zegt Paulusma. "Ik ben er blij mee en trots op. En ik ben blij met alle mensen die het hebben gesteund. Het is zo gegroeid, mijn werk is voor mezelf heel gewoon. Ik heb me wel anders neergezet dan andere weermannen. Maar wat moet je er van zeggen. Ik ben er trots op."

De onderscheiding werd in de Statenzaal van de provincie uitgereikt door commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Ina Sjerps van Harlingen. "Jij bent onze winterkoning en dat al 35 jaar lang", zei commissaris Brok tegen Paulusma.